Oefening afgelopen? “Nog altijd negen Chinese oorlogsschepen actief rond Taiwan”

Ook nu een grootschalige militaire oefening van China rond Taiwan is afgerond, zijn er nog steeds negen Chinese oorlogsschepen actief in de wateren rond het eiland, stelt het Taiwanese ministerie van Defensie. Ook zegt het ministerie dinsdag nog altijd 26 Chinese vliegtuigen rond het eiland te spotten.

Het Chinese leger oefende de afgelopen dagen onder meer hoe het Taiwan van de buitenwereld kan afsnijden met behulp van met name vliegtuigen. Het Taiwanese ministerie zei eerder al dat het op de laatste dag van de oefening maar liefst 12 Chinese oorlogsschepen en 91 vliegtuigen rond het eiland waarnam. Vierenvijftig van die vliegtuigen drongen volgens het ministerie de zuidwestelijke en zuidoostelijke luchtverdedigingszone van Taiwan binnen. China heeft naar eigen zeggen maandag zijn driedaagse militaire training afgesloten.

De Chinese oefening was een reactie op een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten. Zij sprak daar onder anderen met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ze deed de VS deze maand aan op de heen- en terugweg van haar staatsbezoek aan twee Centraal-Amerikaanse landen: Guatemala en Belize. Volgens Washington betrof het een privéreis.

China stelt dat het sinds 1949 in feite zelfstandige eiland Taiwan nog altijd onderdeel van China is. De VS erkennen Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar zijn wel de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier van het eiland.