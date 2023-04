Werknemer van carwash schrikt zich rot wanneer vastgebonden, halfnaakte man uit koffer springt, maar “beste grap ooit” heeft ook een keerzijde

Hoe zou een werknemer van een carwash reageren als er een ‘ontvoerde’ man in de koffer van een auto zit? De Britse grappenmaker Gary Stephenson (38) wilde het graag te weten komen en smeedde een plannetje met zijn vriend Chris Peacock (32), die zich liet overtuigen om halfnaakt en gekneveld in de koffer van een voertuig te kruipen. Hij joeg een personeelslid van de carwash in het Engelse Goole de stuipen op het lijf en rende weg, maar toen bleek dat grap niet tot in de puntjes uitgedacht was.