Wetenschap en techniek minder populair in onderwijs

Met bijna 65.000 neemt het absolute aantal leerlingen in STEM-­richtingen toe, maar tegenover alle vijfde- en zesdejaars in Vlaanderen wordt de groep kleiner. Dit schooljaar zakt het aandeel derdegraadsleerlingen in STEM-­richtingen naar 42 procent, het laagste cijfer sinds 2011-2012. Het aandeel STEM-leerlingen was sinds 2016 vrij stabiel, maar de laatste twee jaren gaat de curve duidelijk naar beneden.

Opvallend is de dalende interesse voor STEM-richtingen in de derde graad van het aso. In de topjaren 2017-2018 koos meer dan 55 procent voor STEM, dit jaar is dat nog zowat 53 procent.

Toch zit de grootste uitdaging in het tso en bso. In het tso volgt minder dan 40 procent in de derde graad een STEM-richting, in het bso is dat een derde. Het technisch en beroepsonderwijs zijn goed voor bijna 60 procent van de leerlingen in Vlaanderen.

Vooral bouwgerelateerde op­leidingen zoals bouw en hout krimpen, al daalt ook de interesse voor mechanica-elektriciteit in het technisch onderwijs. Opmerkelijk is dat vooral de nicherichtingen in het technisch en beroepsonderwijs binnen de STEM-catalogus minder leerlingen tellen, zoals lasser en koetswerkhersteller.

De dalende populariteit van STEM-richtingen kan de positie van Vlaanderen in internationale peilingen verder laten zakken.