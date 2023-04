Tesla vervolgd voor het delen van beelden van klanten gemaakt met camera’s in voertuigen

De elektrische wagens van het bedrijf van Elon Musk zijn uitgerust met verschillende sensoren, waaronder camera’s, om het rijassistentiesysteem te sturen, klinkt het in de collectieve klacht die Tesla-eigenaar Henry Yeh vrijdag indiende.

Personeelsleden hebben toegang tot de beelden “niet voor het beoogde doel om te communiceren, diensten te leveren en de systemen te verbeteren”. Ze worden daarentegen gebruikt “voor het smakeloze en onrechtmatige amusement van Tesla-medewerkers en mogelijk externen”, aldus het document dat zich baseert op getuigenissen waarover persagentschap Reuters donderdag berichtte.

© REUTERS

Werknemers hebben zo “opnames van Tesla-klanten in private en gênante situaties verspreid, zoals de video van een man die helemaal naakt in de buurt van een Tesla komt of beelden van ongevallen of verkeersagressie”, klinkt het nog. Het is ook mogelijk om te bepalen waar de beelden genomen zijn, wat de identificatie mogelijk maakt van de eigenaar van de voertuigen, in tegenstelling tot wat het bedrijf beweert.

De klager, die Tesla onder meer beschuldigt van inbreuken op de privacy, de schending van het consumentenrecht, contractbreuk en nalatigheid, vraagt schadevergoedingen.

Tesla wilde niet reageren op de klacht.