Schutter Louisville was jonge werknemer van bank die moorden livestreamde op Instagram

De man die maandag in een bank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, vijf mensen doodschoot, was een werknemer van de bank. Dat meldt de politie volgens Amerikaanse media. De 25-jarige man, die de moorden livestreamde op Instagram, kreeg volgens bronnen het nieuws dat hij ontslagen ging worden.

Eerder raakte al bekend dat er “een connectie” was tussen de bank en de schutter en dat hij mogelijk een voormalige werknemer was. Connor Sturgeon werkte echter vandaag nog bij de bank, meldt de politie. De man was niet gekend bij de politie.

Volgens een Linkedin-pagina werkte Connor Sturgeon sinds vorig jaar voltijds in de Old National Bank. — © Linkedin

Volgens een Linkedin-pagina werkte de man sinds vorig jaar voltijds in de Old National Bank, nadat hij er eerst meerdere jaren stage liep. De politie communiceerde nog niet over een mogelijk motief, maar bronnen zeggen dat hij de boodschap had gekregen dat hij ontslagen ging worden. Hij zou een brief hebben achtergelaten voor zijn ouders en een vriend waarin stond dat hij het vuur ging openen in de bank, schrijft CNN.

De twintiger livestreamde alles via het sociaal netwerk Instagram. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zei in een mededeling “de livestream van het tragische incident snel verwijderd te hebben”.

Volgens lokale media postte hij in de uren voor de schietpartij verontrustende berichten, zoals “Ik weet wat ik moet doen, maar ik weet niet of ik de kracht heb om het te doen” en “Ze luisteren niet naar woorden of protesten, laten we zien of ze dit horen”.

“Ik zag collega’s vermoord worden”

De schietpartij begon maandagochtend rond 8.30 uur (plaatselijke tijd), een halfuur voor de bank open zou gaan voor het publiek, tijdens een personeelsvergadering. Sommige werknemers woonden die in persoon bij, anderen zoals manager Rebecca Buchheit-Sims virtueel, vertelde ze aan CNN. “Kort nadat de vergadering startte, begon de schutter, die een werknemer is, in de vergaderzaal te schieten. Ik was er getuige van hoe mensen vermoord werden.”

Een vrouw die in de bank werkt, sloot zichzelf op in een kluis en belde haar echtgenoot op, vertelde hij aan WLKY. De man contacteerde de hulpdiensten, maar die waren al op de hoogte van de schietpartij.

De politie kwam snel ter plaatse, terwijl de schietpartij nog aan de gang was, en er ontstond een vuurgevecht tussen agenten en de schutter. Daarbij werd de schutter doodgeschoten.

Een rouwhoekje voor slachtoffer Joshua Barrick in een kerk in Louisville. — © AP

De man doodde vijf van zijn collega’s. Vier slachtoffers die op slag dood waren, zijn geïdentificeerd als Joshua Barrick (40), Juliana Farmer (45), James Tutt (64) en Tommy Elliott (63). Gouverneur van de staat Kentucky Andy Beshear vertelde op een persconferentie dat Elliott een van zijn beste vrienden was.

Negen andere personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen is ondertussen overleden, meldt de politie. Deana Eckert was 57 jaar. Het is nog niet duidelijk of de vrouw net als de vier andere dodelijke slachtoffers in de bank werkte.

Nog twee gewonden zijn in kritieke toestand. Onder hen is Nickolas Wilt, een 26-jarige agent die pas tien dagen geleden was afgestudeerd van de politieacademie. Hij liep op de schutter af en werd in het hoofd geschoten.

Drie gewonden hebben het ziekenhuis intussen verlaten.

“Extreem intelligent”

Volgens bankmanager Buchheit-Sims was schutter Connor Sturgeon “extreem intelligent”. Ze had geen weet van problemen of dreigementen en zag hem nooit openlijk kwaad worden. “Hij was gewoon rustig.”

Een vroegere klasgenoot die met Sturgeon op de middelbare school zat en hem en zijn familie goed kende, zei dat hij nooit alarmsignalen zag dat zoiets zou kunnen gebeuren, al had hij al enkele jaren niet meer met hem gesproken. “Hij was een heel goede jongen, van een heel goede familie. Ik kan niet eens zeggen hoezeer dit nergens op slaat. Ik kan het niet geloven.”

Volgens een andere klasgenoot was Sturgeon een succesvol atleet, die atletiek deed en eerst American football speelde, maar nadat hij herhaaldelijk hersenschuddingen opliep, basketbal ging spelen. Hij droeg tijdens basketwedstrijden een helm.

In een online gepost essay uit 2018 dat van de hand van Connor Sturgeon lijkt te zijn, beschreef de auteur hoe hij moeite had om erbij te horen op school en een laag zelfbeeld had, schrijft CNN.

“Wanneer ondernemen Republikeinen actie?”

President Joe Biden noemde de schietpartij op Twitter een “nieuwe zinloze daad van wapengeweld”. “Te veel Amerikanen betalen met hun leven de prijs voor het gebrek aan actie. Wanneer zullen de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om onze gemeenschappen te beschermen?”, schreef hij ook.

Volgens persagentschap Reuters vonden dit jaar al 146 schietpartijen met vier of meer slachtoffers plaats in de VS. Eind maart stierven nog drie negenjarige kinderen en drie personeelsleden in een school in Nashville, Tennessee.