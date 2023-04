Geen fout, maar een doodzonde: hoe donker zijn de wolken boven Dante Vanzeir nu hij beschuldigd wordt van racisme?

Vorige maand landde hij in New York, om er als topspits het mooie weer te maken in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Amper een maand later ligt de American dream van Dante Vanzeir (24) minstens voor even in duigen, na beschuldigingen van racisme in een match die daardoor lang stil lag. Het verleden leert dat in de VS zwaar getild wordt aan zulke feiten, maar dat een straf niet altijd zo zwaar is.