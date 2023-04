Dit kan niet meer fout lopen: Vincent Kompany wint met Burnley nu ook van eerste achtervolger Sheffield United en doet uitstekende zaak in titelstrijd

Burnley blijft na de promotie maar verder razen in de Championship. Maandagavond toonde het zich sterker dan Sheffield United, de voornaamste concurrent in de titelstrijd. Na de 2-0-zege kan nu ook de titel Vincent Kompany bijna niet meer ontglippen.

Nadat Burnley zich vorige week tegen Middlesbrough verzekerd had van promotie naar de Premier League, werden Kompany en zijn spelers als helden onthaald in Turf Moore. Het gebeurt immers niet vaak dat een team het jaar na haar degradatie al meteen weer weet te stijgen. Bovendien is het de snelste promotie ooit, want Burnley had dan nog zeven matchen te spelen.

Drie dagen na de winst tegen Middlesbrough moest de focus alweer op de partij tegen Sheffield United, de nummer twee in de stand. Een wedstrijd van levensbelang dus in de titelstrijd. Na een vrij afwachtend openingskwartier kwam Burnley daarin plots met een man meer te staan nadat Sheffield-doelman Foderingham rood kreeg.

Invaller brengt verlossing

Toch was het wachten tot minuut 60 voordat de thuisploeg de ban kon breken. Invaller Gudmundsson nam het leer heerlijk op de slof en schoot de openingstreffer voorbij invallersdoelman Davies. Tien minuten later legde diezelfde Gudmundsson de wedstrijd met zijn tweede van de avond in een definitieve plooi.

Burnley wint alweer en doet zo een uitstekende zaak in het klassement. The Clarets tellen nu al 90 punten. Dat zijn er maar liefst 14 meer dan eerste achtervolger Sheffield. Met nog zes wedstrijden te spelen en dus nog 18 punten te verdienen kan de titel Vincent Kompany en de zijnen nu bijna echt niet meer mislopen.

Ook het puntenrecord (106) in de Championship behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Zeker omdat Burnley het in de resterende matchen voornamelijk opneemt tegen ploegen uit de rechterkolom. Wordt vervolgd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen