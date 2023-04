Adrie van der Poel heeft mooie woorden over Mathieu, Wout van Aert én Tadej Pogacar: “We moeten meer van hen genieten en ze minder tegen elkaar opzetten”

Na een nieuwe triomf van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix was de vergelijking met Wout van Aert alweer daar. De Nederlander zit intussen al aan drie Monumenten (2x de Ronde, 1x Roubaix), terwijl Van Aert enkel nog maar Milaan-Sanremo op zijn palmares heeft staan. Beide toprenners worden voortdurend met elkaar vergeleken. “Wout Van Aert haalt Mathieu Van der Poel nooit meer bij in de Monumenten”, klonk het zo ook in onze Café Koers podcast.