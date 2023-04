Hij woont afwisselend in Wachtebeke en Kaapstad. En hij is bekend van de liedjes Papa, Is dit nu later en Breek de stilte. Stef Bos (61) maakte de voorbije 30 jaar echter zoveel meer muziek. De artiesten van Liefde voor muziek grasduinen vanavond in zijn persoonlijke collectie. “Ik ben mijn hits heus nog niet beu gehoord”, lacht hij.