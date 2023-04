Ontslagen defensieminister mag dan toch aanblijven in Israël

Netanyahu ontsloeg Galant op 26 maart, nadat die zich openlijk had uitgesproken tegen een omstreden justitiehervorming. Volgens de premier hebben de twee hun ruzie nu bijgelegd.

In de dagen na Galants ontslag was er onduidelijkheid over de toekomst van de defensieminister. Zo woonde hij drie dagen later de lancering van een spionagesatelliet bij, en was hij volgens Israëlische media ook gewoon uitgenodigd voor een veiligheidsoverleg met Netanyahu. Sinds hij zich uitsprak tegen het regeringsbeleid zou de populariteit van Galant zijn toegenomen.

Netanyahu beloofde maandagavond voorts dat de veiligheid in Israël hersteld zal worden. Het land zal “op alle fronten” optreden na de opflakkering van het geweld in de regio. De premier ging ook in op de lancering vorige week van tientallen raketten uit buurland Libanon, waar volgens Israël de Palestijnse beweging Hamas achter zit. “We zullen niet toelaten dat de terroristische Hamas zich in Libanon vestigt”, aldus Netanyahu.