Sportieve baas Merijn Zeeman is Wout van Aert vooral dankbaar voor knap voorjaar: “Nee, Mathieu zit niet in het hoofd van Wout”

Hét cruciale moment. Van Aert zit met een lekke achterband. Van der Poel nadert en zal hem even later passeren. — © BELGA

Zondag aan de bus van Jumbo-Visma was er weinig reden tot lachen. De manier waarop een lekke band de winstkansen van Wout van Aert had gefnuikt, leidde tot een collectieve bittere pil in het gele kamp, van buschauffeur tot sportief manager Merijn Zeeman. Die ging maandag dan maar zelf een beetje fietsen om even zijn hoofd leeg te maken, maar deed tegelijk wel zijn verhaal. “We zijn Wout alleen maar dank verschuldigd.”