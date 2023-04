Wat zeggen de cijfers? Tekent er zich nu een MvdP-complex af bij Wout van Aert? Het staat al wel 13-8 voor Mathieu van der Poel...

Zelf liggen ze er ongetwijfeld niet wakker van, maar het blijft natuurlijk wel de wielerfan beroeren. Twee imposante palmaressen naast mekaar leggen en kijken wie er nu het meeste streepjes achter zijn naam heeft, wie lust er geen pap van? Ook al staan ze mekaar qua overwinningen amper een duimbreed toe, bij de huidige stand is Van der Poel toch in het voordeel. Hij heeft het meeste Monumenten gewonnen en die geven uiteindelijk de doorslag bij niet-klassementsrenners. Na Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen (2x) en Parijs-Roubaix te hebben afgevinkt, is hij zonder meer de beste eendagsrenner van de twee. In de overige Monumenten die ze samen betwistten helt de balans ook over naar Van der Poel die in 11 confrontaties 8 keer als beste uit de bus kwam.

13-8 voor Van der Poel

Ook in de onderlinge strijd tussen de twee in alle eendagswedstrijden, trekt Van der Poel het vaakst aan het langste eind. De voorbije vijf jaar stonden ze daarin 21 keer tegenover mekaar. 13 keer vindt u MvdP het hoogst in de uitslag terug. Als je enkel de niet-Monumenten bekijkt, staat het dan weer 5-5. Van der Poel excelleert dus nog iets meer op de grote afspraken. Als je het jaar per jaar bekijkt, golft het wel. In 2020 en 2022 was Van Aert alsnog in het voordeel.

Meer eremetaal en ritzeges voor Van Aert

Wat spreekt er dan wel voor Van Aert? De ritten in grote rondes. Daarvan heeft hij er al negen op zak, stuk voor stuk in de Tour gewonnen, de enige grote ronde die hij al reed. Daar hinkt Van der Poel meteen ook een heel eind achterop. Hij won er eentje in de Tour en eentje in de Giro. Ook qua regelmaat doet Van Aert het net iets beter met meer podiumplekken en meer top 10-plaatsen dan zijn Nederlandse concurrent. Eremetaal heeft ook Van Aert net iets meer. Hij pakte al drie zilveren medailles op het WK én eentje op de Olympische Spelen in Tokio. Van der Poel stond nog nooit op een podium in één van die events. Al heeft hij dan weer het meeste WK’s in het veld gewonnen (5-3). Een Van der Poel-complex lijkt er dus niet te zijn bij Van Aert, maar qua Monumenten heeft hij wel een flinke inhaalbeweging te maken.

Volgende duel pas over twee maanden

Voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel zit het voorjaar erop. Ze kiezen voor een lange break, waarin ze twee maanden niet koersen. Pas op 11 juni in de Ronde van Zwitserland hervatten ze de competitie en komen ze ook meteen opnieuw tegen elkaar uit. Na de Ronde van Zwitserland volgt voor allebei de Tour. (sfj, jpdv)