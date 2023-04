Sint-Truiden

In de schaduw van het Truiense Daio Wasabi Stayen Stadium is Sandy Boets (44), beter bekend als Xandee, samen met haar echtgenoot Eric Vanmanshoven (41) een bloesembar gestart. “Natuurlijk ga ik er zelf ook optreden. Roland Duchâtelet zal One Life tot in zijn slaapkamer horen.”