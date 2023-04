Het aantal vormelingen is tussen 2007 en 2023 gehalveerd in Limburg. — © Shutterstock

Hasselt

Het aantal communicantjes is in Limburg op zestien jaar tijd met veertig procent gedaald. Het aantal vormelingen is zelfs gehalveerd, zo blijkt uit een rondvraag van onze krant. “Wie voor een communie of vormsel kiest, doet dat nu wel veel bewuster.”