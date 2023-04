Komen de Waalse klassiekers in gevaar voor Julian Alaphilippe? “Hij heeft nog miserie met zijn knie na val in de Ronde”

Soudal - Quick-Step zal woensdag in de Brabantse Pijl geen beroep kunnen doen op Julian Alaphilippe. De ex-wereldkampioen is nog minstens een aantal dagen buiten strijd na zijn val in de Ronde van Vlaanderen, waar hij 51ste werd.

“Julian heeft nog miserie met zijn knie na zijn val in de Ronde van Vlaanderen”, vertelde Patrick Lefevere in een interview met VTM. “Hij is sowieso out tot de Amstel Gold Race.” Geen Brabantse Pijl dus voor de Fransman, die als alles goed verloopt wel in de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik aantreedt. In die laatste wedstrijd deelt hij het kopmanschap met Remco Evenepoel.

Maar in de Brabantse Pijl zal Soudal - Quick-Step dus niet kunnen rekenen op Alaphilippe. De Belgische formatie van Patrick Lefevere start daar met Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Mauro Schmid, Dries Devenyns, Jannik Steimle, Martin Svreck en Stan Van Tricht. Een team zonder uitgesproken kopman dus.

“De Brabantse Pijl is geen gemakkelijke wedstrijd”, geeft ploegleider Tom Steels aan. “Er zijn enerzijds enkele korte klimmetjes, anderzijds ook enkele kasseien. Al die dingen zorgen meestal voor een zeer chaotische dag. We zullen scherp moeten zijn en met een paar renners vooraan aanwezig zijn, zodat we meer kansen hebben. We gaan erheen met een sterke ploeg - een mix van jonge en ervaren renners - die ons meer dan één mogelijkheid bieden, dus we zijn klaar om onze kaarten uit te spelen en een goede koers te rijden.”