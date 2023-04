Vijfde lichaam gevonden in puin na instorting van flatgebouw in Marseille

Na de instorting van een flatgebouw in Marseille is maandagavond een vijfde lichaam uit het puin gehaald. Dat meldde de brandweer.

Het flatgebouw van vier verdiepingen stortte in de nacht op zondag in na een vermoedelijke gasexplosie. Daarna woedde lange tijd een brand in het puin, wat zoekacties aanvankelijk onmogelijk maakte.

De eerste twee lichamen waren in de nacht op maandag uit het puin gehaald, het derde maandagochtend en het vierde maandagmiddag. Maandagavond werd uiteindelijk een vijfde lichaam gevonden. Er worden DNA-analyses uitgevoerd om de identiteit van de slachtoffers te bepalen.

Nog drie mensen worden vermist. De brandweer blijft het puin doorzoeken.