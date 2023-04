Open Vld wil grootste stemmenkanon automatisch formateur maken

Verkies de premier, zoals straks de burgemeesters verkozen worden. Dat is in een notendop het voorstel dat Open Vld aan haar leden voorlegt. Elke partij moet in een federale kieskring een kandidaat-premier naar voren schuiven. Het grootste stemmenkanon van de lijst met de meeste stemmen wordt vervolgens automatisch formateur. “Zo willen we maandenlange impasses na de verkiezingen vermijden”, zegt Vlaams boegbeeld Bart Somers.