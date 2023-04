Geen Gillian Anderson meer in ‘The crown’

De fans zullen het niet graag horen, maar actrice Gillian Anderson (54) zal in het zesde en laatste seizoen van de hitserie The crown niet terugkeren als de voormalige Britse premier Margaret Thatcher.

De actrice, die in de jaren 90 bekend werd door het wereldwijde succes van The X-files, vertolkte sinds het vierde seizoen de vroegere Britse politica en deed dat zo goed dat ze er een Emmy Award aan overhield. Voor veel kijkers van de serie leek het dan ook een evidentie dat Anderson opnieuw haar opwachting zou maken in de nieuwe afleveringen, zeker omdat Thatcher nog een belangrijke rol speelt in de gebeurtenissen die eraan zitten te komen.

Maar nu blijkt dat de scenaristen voor andere verhalen hebben gekozen. Een Britse tabloid verklaarde eerst dat Gillian niet van de partij kon zijn voor de nieuwe opnames wegens agendaproblemen en dat de makers hierdoor met de handen in het haar zaten, maar de crew van The crown weerlegt die uitlatingen. “Het was nooit de bedoeling dat Gillian haar opwachting zou maken in het zesde seizoen”, klinkt het.

Het zesde seizoen van The crown zal wellicht in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn via Netflix.