Na het voorjaar van de doorbraak: wat mogen we nog meer verwachten van Jasper Philipsen? “Een extra troefkaart op het WK”

Wat een voorjaar voor Jasper Philipsen (25). Winst in Brugge – De Panne en de Scheldeprijs, met een tweede plaats in Parijs-Roubaix erbovenop. Als sprinter is hij al wereldtop, als klassiek renner zit hij daar dicht tegen aan. Wij vroegen Christoph Roodhooft, José De Cauwer en Allan Peiper naar hun analyse van het voorjaar van de doorbraak. “Brugge-De Panne was de voorbode van Roubaix.”