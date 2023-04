Frank De Bleeckere begrijpt ophef rond handsbal van Thibo Somers tegen Antwerp: “Ik dacht zelf ‘oei’ bij het bekijken van de beelden”

Het was afgelopen weekend weer van dat: commotie over het optreden van de VAR. Deze keer was de videoscheidsrechter de gebeten hond in de wedstrijd van Antwerp tegen Cercle Brugge. De bal ging daar op de stip nadat de VAR hands had gezien van Cercle-speler Thibo Somers. Bij de Vereniging was iedereen na afloop woest, want niemand die de handsbal eigenlijk had gezien. Frank De Bleeckere gaf maandag namens het Referee Department aan de commotie rond de fase te begrijpen.

Het was een beslissende fase in de slotminuten van de partij Antwerp-Cercle Brugge. De Great Old leek tachtig minuten lang voor de tweede match op rij punten te verliezen, totdat de VAR scheidsrechter Bram Van Driessche naar het scherm riep. Daar was te zien hoe Thibo Somers de bal in een duel met Calvin Stengs met de arm beroerde.

Na afloop snapte Somers niet waarom de bal op de stip ging. “Het ging om een afvallende bal, ik maakte mij breed en wist niet eens waar de bal was. Maar die belandde blijkbaar tussen mij en Stengs. Er was zelfs bij Antwerp niemand die om een penalty vroeg, maar plots kwam de VAR op de proppen. Ik heb nog aan de ref gevraagd of het wel in de zestien was. Hij antwoordde dat hij geen keuze had, maar wat hij daar precies mee bedoelde, snapte ik evenmin.”

“Positie van arm is altijd belangrijk”

Maandag kwam ex-scheidsrechter Frank De Bleeckere namens het Referee Department met een uitleg voor de fase. “Ik begrijp dat er enorm veel discussie was, want niemand had het opgemerkt. Noch scheidsrechter, noch de spelers van Antwerp. Maar je moet ook weten hoe men tewerk gaat bij de VAR. Bij elke situatie gaat men luidop nadenken over wat er gebeurt. In deze fase zal er sprake zijn geweest van een possible handball. Erik Lambrechts heeft gezien dat deze in het strafschopgebied was en riep Bram Van Driessche daarom naar het scherm.”

De Bleeckere geeft wel aan het ongenoegen te snappen. “Ik begrijp dat deze handsbal als licht gepercipieerd wordt. Ikzelf was gisteren ook aan het kijken naar de beelden. In het begin dacht ik ook ‘Oei, wat is dit hier’. Maar als je de fase meerdere keren bekijkt, dan kan je zien dat de uitgestoken arm de oorzaak is van de VAR-interventie. De positie van de arm is altijd belangrijk. De arm gaat hier naar de bal, onvrijwillig waarschijnlijk, maar daar houdt men heel weinig rekening mee.”

