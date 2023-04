Amerikaanse Maura verongelukte op E19, broer bezoekt 39 jaar later noodlottige plek: “Dit is nu haar brug”

Schoten

Op paasmaandag 1984 eindigde het beloftevolle leven van Maura Faherty abrupt in Schoten. De wagen waarmee de Amerikaanse studente (21) toen liftend van Parijs naar Amsterdam wilde trekken, sloeg op de E19 te pletter tegen een brugpijler ter hoogte van het Peerdsbos. Exact 39 jaar later bezocht haar broer John na een jarenlange zoektocht eindelijk de plaats waar zijn zus verongelukte. “Deze plek mocht niet anoniem blijven. Daarvoor was Maura een veel te grote persoonlijkheid”, aldus John, die speciaal overkwam vanuit zijn woonplaats Cincinnati Ohio (VS) om zijn big sister een laatste eer te bewijzen en haar onvoltooide reis door Europa af te maken.