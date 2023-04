Dragons-vrouwen winnen EuroHockey Trophy, Arthur Van Doren klopt Vincent Vanasch in de Euro Hockey League

Net als vorig seizoen heeft Dragons in de finale van de EuroHockey Club Trophy voor vrouwen het Duitse Mannheimer met 1-0 verslagen. Het Nederlandse Bloemendaal van Arthur Van Doren veroverde dan weer de eindzege in de Euro Hockey League. In de finale haalde de Nederlandse club het met 1-0 van het Duitse Rot-Weiss Keulen van Vincent Vanasch.

Dragons, de Belgische vicekampioen die al ongeslagen bleef in de poulefase, won in het Zwitserse Wettingen met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Abigail Raye (17.).

De club uit Brasschaat steekt zo de eindzege op zak van het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi, na de Euro Hockey League (EHL). In de poulefase was Dragons te sterk voor het Oekraïense Sumchanka (7-0), het Italiaanse Lorenzoni (5-0) en het Tsjechische Rakovnik (16-0).

Ondanks de eindzege is België nog niet zeker van een tweede ticket voor de KO16-fase van de EHL komend seizoen. Gantoise werd in de EHL uitgeschakeld in de kwartfinales en eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats.

Bloemendaal verovert zesde titel

Het Bloemendaal van Arthur Van Doren heeft maandag de eindzege veroverd in de Euro Hockey League. In de finale haalde de Nederlandse club het met 1-0 van het Duitse Rot-Weiss Keulen van Vincent Vanasch. Voor Bloemendaal is het de zesde EHL-titel, de derde op een rij. Van Doren won de prestigieuze competitie nu al drie keer.

Teun Beins (21.) maakte na een strafcorner het enige doelpunt van de partij in het Wagener Stadion in het Nederlandse Amstelveen. De finale was een heruitgave van die van vorig jaar. Toen klopte Bloemendaal Keulen met 4-0. Keulen won het toernooi een keer, in 2017.

Eerder op de dag trok Racing Brussel aan het langste eind in de kleine finale tegen het Spaanse Atletic Terrassa. De Belgische kampioen won met 3-0 dankzij een hattrick van Tanguy Cosyns.