Karine Claassen laat BV’s met hun ouders in gesprek gaan: “Ik denk dat veel ouders met dezelfde vraag blijven worstelen”

Het is de meest intieme en onvoorwaardelijke band: die tussen ouder en kind. En toch is het zo moeilijk om alles gezegd te krijgen. In Waarom wachten stuurt Karine Claassen (33) bekende mensen en een ouder de natuur in om het gesprek aan te gaan. “Geen enkele ouder wil zijn kind beschadigen. Alleen doe je dat bijna per definitie wel.”