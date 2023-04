David Goffin bij rentree op tenniscourt meteen uitgeschakeld in Monte-Carlo

David Goffin (ATP-45) heeft zijn terugkeer op het tenniscourt niet met een overwinning kunnen vieren. In de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte-Carlo werd de 32-jarige Luikenaar na 1 uur en 42 minuten tennis met 6-4 en 6-2 uitgeschakeld door de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-36). Goffin verliest zo zijn eerste gravelwedstrijd van het seizoen.

Het was voor onze landgenoot de eerste match sinds hij eind februari in Marseille een blessure aan de linkerknie opliep. Goffin leed maandag zijn zesde nederlaag van het ATP-seizoen. Daar staan vier zeges tegenover. Eind januari won hij wel het challengertoernooi in Louvain-la-Neuve.