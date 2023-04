Chauffeur onder invloed gewond bij ongeval op turborotonde in Lanklaar

T.B. (29) verloor zaterdag om 3 uur de controle over het stuur toen hij over de Rijksweg in Lanklaar reed. Het liep mis aan d turborotonde. Daar kwam de twintiger tegen een tuinhuis tot stilstand. Hij raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. De chauffeur was eveneens onder invloed en beschikte niet over een rijbewijs.

