PIBO Belisia verslaat Eisden en speelt derde keer finale van Beker van Limburg

De eerste finalist van de Beker van Limburg is bekend: PIBO Belisia. In een finale avant la lettre versloeg het team van Carmelo Nieddu vrijdag Eisden-Dorp met 5-1. Bij PIBO ontbraken Dochez en El Mansouri, Brenne Brepoels kreeg zijn kans tussen de palen. Bij Eisden-Dorp opnieuw geen Ait Salah. Topschutter Meunier (2x), Afkir, Lambeets en Gerrits stonden aan het Bilzense kanon. Voor Eisden-Dorp scoorde Glenn Vaelen. PIBO speelt zijn derde bekerfinale tegen Landen of Zutendaal - zij ontmoeten elkaar op 21 april. PIBO won zijn twee vorige finales in 2008 en 2017. ( jotr)