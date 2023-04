Onze tv-tips: serieuze Paul, het levenseinde en actiehelden

Les mots de la fin

Canvas, di, 22.05 u

Door de vooruitgang van de geneeskunde kan een leven soms langer gerekt worden dan wenselijk. In België is hulp bij zelfdoding verboden, maar euthanasie is in sommige gevallen mogelijk. Aan de hand van de ervaringen van een dokter en patiënten vertelt deze docu hoe het recht om zelf over je overlijden te beslissen uitgevoerd wordt. Het leert ons iets over respect, leven en menselijkheid. (tove)

The Expendables

VTM4, di, 20.35 u

Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren… Aan spieren geen gebrek in deze actiefilm die de start betekende van een succesvolle franchise. Over een team huurlingen die elk hun eigen specialiteit hebben. Van de mysterieuze Mr. Church krijgen ze de opdracht om een Latijns-Amerikaans eiland te infiltreren en een einde te maken aan het schrikbewind van een wrede dictator. (tove)

Niet klein te krijgen

NPO1, di, 21.10 u

Paul de Leeuw laat zich van een andere kant zien. Jarenlang was hij de grappige talkshowpresentator. Maar deze keer pakt hij uit met een zesdelige documentaire over kinderen die ernstig ziek zijn. Emelie (10) weet nog maar net dat ze een hersentumor heeft. Quinten (10) zit midden in een zwaar chemotraject. Paul zoekt hen op en gaat na hoe ze zich door deze zware periode worstelen. (tove)