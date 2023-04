Waalse oud-minister Paul Furlan overleden

‘Paul was een uitzonderlijke vriend, altijd attent, fijngevoelig en gul. Hij was een immense werker die zich grenzeloos inzette voor Thuin, Wallonië en Charleroi. Een geduchte metgezel in campagnes, strijd en partijen. Iemand lief, die overal waar hij kwam sympathie opwekte. We zullen je heel erg missen Polo’. Dat tweette PS-voorzitter Paul Magnette maandag als reactie op het overlijden van de voormalige socialistische politicus Paul Furlan. Waals minister-president Elio Di Rupo noemde Furlan ‘een man van overtuiging en van het veld, een emblematische figuur in de Waalse politiek’. Ook op Twitter schreef Waals minister Christie Morreale: ‘We wisten dat het onvermijdelijk was, maar dit blijft huiveringwekkend en bedroevend nieuws. Paul is niet meer. Kanker heeft het gewonnen van deze grote verdediger van het lokale bestuur en van zijn levenslust’.

Furlan, die in 1962 geboren werd in Binche, startte zijn carrière als directeur van een kmo gespecialiseerd in belastingen, boekhouding en verzekeringen. Hij rolde de politiek in toen hij in 1994 verkozen raakte in de gemeenteraad van Thuin. Daar werd hij in 2000 ook burgemeester. In 1997 werd hij fractievoorzitter van de oppositie en in 1999 deed hij zijn intrede in het Waals parlement. In 2009, na een campagne met Paul Magnette, werd Furlan daar voor de derde keer verkozen. Onder de regering Rudy Demotte II werd hij minister van Lokale Besturen en Steden.

Na de verkiezingen van 2014 kreeg hij binnen die Waalse regering de bevoegdheden Lokale Besturen, Steden, Energie en Huisvesting. Tijdens zijn tweede mandaat brak het Publifin-schandaal los. Toen kwam aan het licht dat comitéleden van de Luikse intercommunale Publifin betaald werden voor vergaderingen waaraan ze niet of weinig deelnamen. Furlans adjunct-kabinetschef moest opstappen, maar na verschillende onthullingen volgde ook een motie van wantrouwen tegen Furlan zelf. In 2017 bood hij uiteindelijk zijn ontslag aan.

In 2018 kreeg hij de burgemeesterssjerp terug, maar niet lang. Twee jaar later nam OCMW-voorzitter Marie-Eve Van Laethem het van hem over, omdat Furlan zich volledig wilde focussen op zijn functie als Waals parlementslid, en ook op zijn privéleven.

De laatste weken raakte bekend dat Furlan aan kanker leed.