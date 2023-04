18 jaar, laatbloeier en kapitein van Belgische turnploeg na forfait van Nina Derwael: “We laten onze kopjes niet hangen”

Niemand in België – ook Nina Derwael niet – die zo goed is op de sprong. Net zoals Derwael is ze een van de betere allroundturnsters ter wereld, op alle vier de toestellen. Lisa Vaelen (18) neemt op het komende EK de rol over van de geblesseerde Derwael: ze is het sportieve uithangbord die mee de ploeg naar het WK – en later de Olympische Spelen – wil leiden. En zichzelf misschien naar een medaille kan springen.