Uitgejouwde Cristiano Ronaldo krijgt het (alweer) op zijn heupen na nieuw puntenverlies met Al-Nassr: “Jullie willen niet spelen”

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, het is tot nu toe een huwelijk met hoogtes en laagtes. De Portugees was bij zijn Saoedische club al goed elf goals in twaalf wedstrijden, maar laat zich vaak ook van zijn kleinste kant zien. Dat bewees Ronaldo gisteren nog maar eens na het gelijkspel tegen middenmotor Al Feiha.

De wedstrijd eindigde op 0-0, en dat was niet naar de zin van de Portugees. Ronaldo verweet Al Feiha voortdurend tijdrekken en liet dat na afloop van de partij ook blijken. “Jullie willen niet spelen”, beet hij een tegenspeler toe.

Ronaldo trok vervolgens boos richting de kleedkamer. Als klap op de vuurpijl scandeerden een aantal eigen fans “Messi, Messi, Messi” toen hij naar binnen ging. Niet de eerste keer dat de Portugees door supporters van Al-Nassr op een dergelijke manier op de korrel wordt genomen.

Na een eerste geslaagde wedstrijd met twee doelpunten na de interlandbreak laat Ronaldo zich zo weer in negatieve zin opmerken. Want ook in maart kon de 38-jarige superster er wat van. Hij kafferde de ref uit na een gele kaart, hij trok woest naar de kleedkamer na de verloren topper, hij toonde zijn frustraties na een vroegtijdige wissel...

Het hoeft ergens ook niet te verbazen dat Ronaldo er niet altijd happy bijloopt. Voor zijn komst stond Al-Nassr met een voorsprong van negen punten immers afgetekend aan de leiding in de Saudi Premier League. Ruim twee maanden later is de club haar leidersplaats kwijt en volgt het op drie eenheden van Al-Ittihad. Het Ronaldo-effect, maar dan in negatieve zin.