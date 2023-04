Na brand door terrasverwarmer: “Check de gasslang”

Na een mooie zonnige paasdag wilde een gezin uit Retie nog even nagenieten. Het gezin gebruikte daarvoor een terrasverwarmer. Maar toen de bewoners plots gas roken en de gasfles wilden dichtdraaien, ging het mis. Vermoedelijk kwam er nog meer gas vrij dat door de warmte van de terrasverwarmer ontbrandde. Een steekvlam zorgde ervoor dat de ramen sprongen en een brand aan het huis ontstond. De brandweer kon het vuur snel blussen en de gasfles koelen. Er raakte niemand gewond.

Toch moeten we alert blijven, zegt brandexpert en preventieadviseur Tim Renders. “Het gebruik van gastoestellen thuis is erg toegenomen de laatste jaren. Enerzijds zijn terrasverwarmers erg in trek, anderzijds gebruiken ook veel mensen barbecues op gas”, zegt Renders. “Gas wil eigenlijk ontbranden of ontploffen, dat is de fysische eigenschap. Om de toevoer naar een toestel te regelen worden gasflessen uitgerust met een ontspanner. Van daaruit vertrekt dan de typische oranje gasslang die de verbinding maakt met het toestel. Maar weinig mensen weten dat er aan elke oranje gasslang een productiedatum hangt. En die mag maximaal 5 jaar oud zijn.”

Ook als je die gasbarbecue maar enkele keren per jaar gebruikt dus. “Veel mensen redeneren dat ze het toestel niet vaak gebruiken dus dat ze het ook niet hoeven te vervangen. Maar dat klopt niet. Zo’n gasslang kan toch verduren en dan komen er minuscule gaatjes in, wat voor een gaslek kan zorgen. Als je twijfelt kan een expert in een doe-het-zelfzaak uitmaken of een gasslang nog bruikbaar is.”

