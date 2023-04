VIDEO. Dief steelt peperduur Rolex-horloge van 91-jarige vrouw in centrum van Gent: “Hij paste de Zidane-truck toe”

Een 91-jarige vrouw is in het centrum van Gent op klaarlichte dag overvallen. De dief hielp haar eerst vriendelijk oversteken en trok nadien haar dure gouden Rolex-horloge van haar pols. De federale politie heeft een opsporingsbericht verstuurd in een poging de dader te vatten.

Het nietsvermoedende slachtoffer wandelde eind september vorig jaar van de Belfortstraat naar de Mageleinstraat. Ze is niet goed ter been en steunt op een rollator. Op camerabeelden is te zien hoe ze wordt benaderd door een ‘vriendelijke’ jongeman. Die helpt haar over de tramsporen en houdt zelfs een bus tegen.

Samen stappen ze tot in de Mageleinstraat - het is op dat moment maandagmiddag 14 uur - waar de jongeman aan de vrouw vraagt om hem te fotograferen met zijn gsm. De vrouw snapt niet goed wat er van haar wordt verwacht en geeft de gsm terug. En dan slaat de dief zijn slag.

Zidane

“Met een draaiende beweging, de zogenaamde Zidane-truck (vernoemd naar de sierlijke Franse voetballer die regelmatig om zijn as draaide om een tegenstander te verschalken; nvdr), zet hij de pols van de vrouw klem en steekt hij zijn been tussen de benen van het slachtoffer”, zegt de inspecteur Lorain van de Gentse politie. (lees verder onder foto)

© Federale Politie

Eens hij het uurwerk heeft losgemaakt, loopt de dief snel weg in de richting van de Zuid. Zijn slachtoffer blijft geshockeerd achter. Een Rolex datejust uit goud en staal, met diamanten in plaats van cijfers, kost meer dan 10.000 euro. “Mogelijk is het horloge ergens te koop aangeboden. Als u het gezien heeft, zou de politie dat graag weten”, klinkt het in een opsporingsvideo van de federale politie.

Pleister

De verdachte is een jongeman met kort donker haar en een sikje. Hij is mager en heeft op zijn rechter onderarm een grote pleister. Mogelijk had hij een wonde, maar het kan ook zijn dat de man net een tatoeage had laten zetten. Hij droeg witte sneakers, een zwarte pet, een jeans met scheuren en een witte T-shirt. Rond zijn middel droeg hij een donkere jas met kap.

Heeft u informatie over deze diefstal, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via de website van de federale politie www.politie.be.