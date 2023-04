Racing boekt eerste internationale hockey-succes in tachtig jaar: “Derde plaats is van groot belang voor de spirit”

Racing Brussel heeft maandag het Spaanse Atletic Terrassa verslagen in de wedstrijd om de derde plaats van de Euro Hockey League. In het Wagener Stadion in het Nederlandse Amstelveen werd het 3-0 na een hattrick van Tanguy Cosyns.

“Dit is een historisch moment voor de club. We hebben voor het eerst in tachtig jaar een internationale prijs”, vertelde Xavier De Greve, coach van de Brusselse club. “De spelers hadden de wil de wedstrijd te controleren. Dat is van a tot z gelukt. Het was een uitstekende match.”

Het Euro-brons is het beste resultaat dat de huidige landskampioen ooit behaalde. Negen jaar geleden eindigde Racing als vierde. Na winst tegen Pinoké en verlies tegen Bloemendaal moest Terrassa er dus aan geloven. De Spanjaarden speelden hun vertrouwde spel van verdedigen en loeren op de counter.

Terrassa had minder dan een etmaal gehad om te herstellen van de inspanningen in de halve eindstrijd, die na shoot-outs tegen Rot-Weiss Keulen verloren ging. Daarover wilde De Greve het niet hebben. Hij sprak van de gedegen voorbereiding en de data-analyse waarmee Racing het toernooi tegemoet was getreden. “De spelers kennen elkaar heel goed. Ze vertrouwen elkaar. Daarnaast gebruiken we alle data die we over de tegenstander te pakken kunnen krijgen.”

“Eigenlijk was dit geen wedstrijd”, zei Victor Wegnez, de organisator van de Brusselse defensie. “Zeker als Tanguy Cosyns zo efficiënt is als nu.” Cosyns tikte drie strafcorners in het Spaanse doel. “We waren naar hier gekomen voor een finaleplaats. Dat heeft Bloemendaal voorkomen. Die derde plaats is van groot belang voor de spirit. Die moeten we in de competitie vasthouden.”

Sinds de start van de EHL in 2007 is het nu zeven keer prijs voor de Belgische clubs. Waterloo Ducks won met De Greve als coach in 2019 en er was eerder een finaleplaats voor Dragons, dat daarnaast drie keer derde werd. In 2021 was Léopold, ook derde, de voorlaatste Belgische prijswinnaar. “Belangrijk voor Brussel ook”, sloot De Greve euforisch af. “Hoofdstad met Waterloo en Racing als topclubs.”