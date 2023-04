Silvio Berlusconi aan de beterhand: dokters zijn “voorzichtig optimistisch”

De gezondheidstoestand van Italiaans oud-premier Silvio Berlusconi is “stabiel en geleidelijk” aan het verbeteren, zo bevestigen artsen die hem behandelen. Afgelopen week raakte bekend dat de 86-jarige politicus al even lijdt aan “chronische myeloïde leukemie”, een vorm van bloedkanker. Woensdag werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige longontsteking.

De dokters van het San Raffaele Ziekenhuis in Milaan zeiden “voorzichtig optimistisch” te zijn over de vooruitgang die Berlusconi de afgelopen dagen heeft geboekt. De laatste 48 uur ging de orgaanfunctie erop vooruit, klinkt het. Het is wel niet duidelijk welk orgaan de medici in de gaten houden.

Berlusconi was tussen 1994 en 2011 drie keer premier van Italië. Hij zetelt momenteel nog in de Senaat voor Forza Italia, de centrumrechtse partij die hij dertig jaar geleden oprichtte en die momenteel deel uitmaakt van de huidige regering van premier Giorgia Meloni.