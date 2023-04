AZ-keeper Mat Ryan: “Ik moet winnen van Anderlecht voor mijn Brugse vrienden”

Anderlecht treft donderdag AZ in de kwartfinale van de Conference League. Bij de Nederlanders staat Matt Ryan in doel. De voormalige Club Brugge- en RC Genk-keeper kwam in januari over van FC Kopenhagen. “Ik ken niets van het huidige Anderlecht”

AZ verloor dit weekend met 0-1 van Sparta Rotterdam en zit met 1 op 9 ook in een dip in de competitie De Europese uitschakeling van Lazio lijkt al ver weg. “Het is frustrerend dat we fouten maken en daarvoor worden afgestraft” aldus Matt Ryan. “We gaan zeker met respect naar Anderlecht maar het is ook een mooie kans om een antwoord te bieden op de recente tegenvallende resultaten. Voor mij is het de eerste keer dat ik terugkeer naar België sinds ik er ben vertrokken. Ik heb het altijd moeilijk gehad tegen Anderlecht maar mijn mooiste Brugse herinnering is wel gekoppeld aan die ploeg: de bekerwinst in 2015.”

Dat was de match toen Lior Refaelov de winning goal maakte voor blauw-zwart. De Israeli is donderdag een rivaal. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik niets weet van het huidige Anderlecht”, vervolgt hij. “Slimani? Neen, dat zegt me nog weinig. Ik kan wel terecht bij Belgische vrienden en heb nog enkele dagen om bij te leren,hè .Bij Club Brugge ken ik wel alleen nog Brandon Mechele, maar ik heb nog veel Brugse vrienden naast het veld. Natuurlijk willen zij dat AZ wint. Ik moet winnen voor hen donderdag.”

De Australiër belandde ook pas in januari in Alkmaar nadat hij bij het Deense FC Kopenhagen niet voldoende speelde. “Ik wilde meer minuten verzamelen”, besluit de doelman. “Sindsdien amuseer ik me opnieuw. AZ was de juiste keuze, ja. Of ik ooit bij Anderlecht kon tekenen? Ja in 2017, maar het was nog vroeg in de transferperiode toen en ik heb dat geweigerd. Ik herinner me de precieze omstandigheden niet meer, maar ik begreep wel dat de Brugse fans niet wilden dat ik naar de grote rivaal zou gaan. Club Brugge heeft een speciale plaats in mijn hart.”

De Brugse vrienden van Ryan komen alvast naar de match kijken donderdag