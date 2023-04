Chinees leger zet punt achter manoeuvres rond Taiwan

De oefeningen moeten een waarschuwing zijn voor de “onafhankelijkheidskrachten” in Taiwan, klonk het.

De militaire manoeuvres gebeurden te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese presidente Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus voerde China militaire manoeuvres uit.

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan als een deel van zijn grondgebied. Taiwan heeft weliswaar al meer dan 70 jaar een onafhankelijke regering. Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.