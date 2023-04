Een groen jasje voor Rahmbo, ruzie in de NBA en een Limburgs duo dat droomt van de Masters: dit moet u onthouden van het sportweekend

Het is niet al voetbal en wielrennen wat de klok slaat. Daarom proberen we u elk weekend te verbazen met vijf opvallende gebeurtenissen in de sportwereld die u mogelijk ontglipt zijn. Een overzicht.

Rhambo wint recordbedrag op de Masters

Terwijl België, Nederland en Frankrijk afgelopen weekend vooral in de ban waren van kasseibaantjes in de velden tussen Compiègne en Roubaix, was mondiaal gezien de sportieve blik vooral gericht op het perfect gemillimeterd gazon van het Amerikaanse Augusta. Daar vond het Masters Tournament, het belangrijkste golftoernooi van het jaar, plaats. Door de vete tussen de ‘klassieke’ wereldtoppers de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour (European Tour) enerzijds en de ‘overlopers’ van de door de Saudi’s gesponsorde LIV Golf Tour kregen deze Masters een extrasportieve dimensie.

Zestig holes leek het erop dat Brooks Koepka en de LIV Tour als winnaar uit de bus zou komen. Maar als je gewoon bent om 54 holes, het Romeinse cijfer waar de LIV naar verwijst, te spelen en nu er 72 aan de bak moet komen, kan dat zijn implicaties hebben. Finaal pakte de Spanjaard Jon Rahm zijn eerste Masters titel. De zege van ‘Rahmbo’ zorgde zonder twijfel voor een heel grote opluchting voor alles wat met de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour te maken heeft. Behalve het legendarische groene jasje kreeg Rahm ook een cheque van bijna 3 miljoen euro, een recordbedrag op de Masters. De Spanjaard wordt ook opnieuw de nummer 1 op de wereldgolfranglijst.

Wat u verder nog moet onthouden van deze editie van de Masters? Dat een zwaar hinkende Tiger Woods na 43 holes forfait moest geven. Dat Thomas Pieters ontgoochelde met een 48e plaats. En dat een ramp werd vermeden nadat op vrijdagmiddag drie reusachtige dennenbomen tussen de fans omvielen, maar als bij wonder niemand gewond geraakte.

© AP

Geruzie op slotspeeldag van de NBA

In de NBA werden dit weekend de laatste wedstrijden van de reguliere competitie afgewerkt. De Los Angeles Clippers en de Golden State Warriors veroverden als laatsten een rechtstreeks ticket voor de play-offs. De Clippers moesten vechten tot de allerlaatste seconden in Phoenix, om te winnen met 114-119. Stadsgenoot LA Lakers werd veroordeeld tot het spelen van barrages. Daarin nemen ze het op tegen de Minnesota Timberwolves.

Bij de Timberwolves zijn ze niet bepaald klaar voor die strijd met de Lakers. Tijdens de slotmatch van de Wolves tegen New Orleans zondag ontstond er tijdens een timeout een handgemeen tussen Kyle Anderson en Rudy Gobert. Die laatste sloeg zijn ploegmakker op de borst na een opmerking. De twee kemphanen moesten uit elkaar gehaald worden en Gobert werd naar huis gestuurd. Een tweede flinke tegenvaller voor de Timberwolves die in het eerste kwart ook al Jaden McDaniels zagen uitvallen toen die zijn hand brak nadat hij uit frustratie tegen de wand van de spelerstunnel sloeg. Leuk sfeertje om in toe te leven naar een clash met de LA Lakers.

Niets beter om de grootste ontgoocheling uit de historie door te spoelen dan zege tegen aartsrivaal

Respect voor Knack Roeselare. Amper twee dagen na de allicht grootste teleurstelling in de clubgeschiedenis - de nederlaag in de Europese finale tegen Modena - rechtte het alweer de rug met een zege tegen eeuwig rivaal Maaseik. Dat de Limburgers de wedstrijd niet wilden verplaatsen, zorgde voor enige animo tussen de clubs maar had schijnbaar weinig invloed op de spelers. Roeselare nam vrijdagavond sportief revanche tegen Maaseik: 3-1. Een stevige uppercut in de aanloop naar de finale van de play-offs. Met een match minder gespeeld neemt Knack de leiding met twee punten voorsprong op de aartsrivaal. De pole positie en bijhorend thuisvoordeel voor de finale lijken binnen.

© VDB

Limburgs dubbelduo droomt van Masters tennis

Sander Gillé (ATP 47) en Joran Vliegen (ATP 48) hebben maandag met een brede glimlach Portugal verlaten. De twee Limburgers schreven zondag de eindzege in het dubbelspel op hun naam op het ATP 250-toernooi van Estoril. Als vierde reekshoofd versloegen ze in de finale de Serviërs Nicola Cacic (ATP 62) en Miomir Kecmanovic (ATP 161) in twee sets (6-3 en 6-4).

Het is de zevende ATP-titel voor het Belgische dubbelpaar, de tweede dit seizoen. En ze dromen van meer: op het einde van het jaar hopen ze om de Masters halen. “Het niveau in het dubbelspel is echt hoog”, vertelde Joran Vliegen aan Belga. “Daarom was die eindzege in Estoril zo belangrijk. We schuiven op en komen dichter bij ons objectief om op het einde van het seizoen in de top acht van de wereld te staan en zo te kunnen deelnemen aan de Masters. We gaan hard blijven werken om dat te kunnen bereiken.”

© BELGA

Niemand jumpt beter dan Belgische King Edward

Henrik von Eckermann is de nieuwe wereldbekerkampioen jumping. De Zweed was favoriet met zijn Belgisch paard King Edward. Ze zijn de nummer 1 van de wereld en werden vorig jaar in augustus al wereldkampioen.

In de winter beheersen de wereldbekers het indoorseizoen. De finale vond dit weekend plaats in het Amerikaanse Omaha (Nebraska). Henrik von Eckermann won de eerste manche en werd tiende in de tweede manche. Dat bracht hem in de tussenstand op de derde plaats voor de ultieme finale. Daarin liet hij slechts één balk vallen en dat volstond voor de eindoverwinning. Slechts één combinatie, Denis Lynch met zijn Belgisch paard Brooklyn Heights, slaagde erin om de twee omlopen van de finale foutloos af te werken. Lynch werd daarmee zevende.