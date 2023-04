Zo liep het fout: de valpartij van Wright en Van Baarle in het Bos van Wallers gefilmd vanuit het publiek

De zwaarste valpartij van Parijs-Roubaix vond plaats in het Bos van Wallers. Onder meer Dylan van Baarle, Kasper Asgreen en Fred Wright schoven op de slechte strook onderuit op de kasseien. Van Baarle brak daarbij zijn hand en schouder.

Televisiebeelden vanuit de helikopter gaven niet echt uitsluitsel van de oorzaak van de valpartij, een video van een toeschouwer langs de kant van het parcours deed dat wel. Het was Fred Wright (Bahrain - Victorious) die als eerste tegen de grond ging en de rest in zijn tuimelperte meesleurde. Niet dat de nummer acht van de voorbije Ronde van Vlaanderen er iets aan kon doen. Wrights voorband schoot uit zijn velg en aan die hoge snelheid was de Brit vervolgens kansloos.

De tv-beelden vanuit de lucht