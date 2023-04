Dalai lama onder vuur nadat hij jong kind op de mond kust en vraagt om aan zijn tong te zuigen

De 87-jarige dalai lama ligt zwaar onder vuur. Sinds vorige week doet er een opvallend filmpje de ronde waarin te zien is hoe de Boeddhistische leider een jong kind op de mond kust en vraagt of hij aan zijn tong wil zuigen. Via Twitter bood de dalai lama maandag zijn excuses aan: “Zijne heiligheid plaagt vaak mensen op een onschuldige en speelse manier.”

De beelden zouden al dateren van eind februari maar zijn nu pas echt viraal gegaan. In de video is te zien hoe een jongetje naar voren komt tijdens een ceremonie en aan de dalai lama vraagt of hij hem mag knuffelen. De dalai lama wenkt hem dichterbij. Eerst geeft de jongen hem een knuffel en een kus op de wang. Nadien wijst de dalai lama naar zijn lippen: “Here also!”. Er volgt een vluchtige kus op de mond. Het publiek onthaalt het bizarre moment op gelach.

Vervolgens steekt de dalai lama ook zijn tong nog uit. Het lijkt alsof hij de jongen vraagt om erop te zuigen. Het jongetje brengt zijn hoofd dichterbij, maar er volgt geen aanraking. De twee knuffelen opnieuw en er volgt nog een klein gesprekje waarna de jongen schijnbaar geamuseerd weer naar zijn plaats gaat.

Op sociale media regent het reacties van mensen die walgen van de beelden. “Ziekelijk”, “walgelijk”, “afstotelijk”, “Ik hoop dat hij wordt opgepakt”… De Boeddhistische leider reageerde zelf op de commotie via Twitter. “Er circuleert een videoclip van een recente ontmoeting waar een jongen zijne heiligheid de dalai lama vraagt om een knuffel te geven. Zijne heiligheid wenst zich te verontschuldigen bij de jongen en zijn familie, en bij de vele vrienden over de hele wereld, voor het verdriet dat zijn woorden mogelijk veroorzaakt hebben.”

Hij voegt eraan toe dat hij het incident betreurt maar dat “zijne heiligheid wel vaker mensen die hij ontmoet plaagt op een onschuldige en speelse manier”.

Het is niet de eerste controversestorm waar de dalai lama in belandt. In 2019 haalde hij ook al heel wat verontwaardigde reacties op zijn hals door aan de BBC te vertellen dat zijn opvolger best een vrouw mocht zijn. “Maar dan moet ze wel aantrekkelijk zijn”, nuanceerde hij. Een uitspraak waarvoor hij zich later verontschuldigde.