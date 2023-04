Philippe Gilbert zag Wout van Aert tijdens Parijs-Roubaix dezelfde fout als hem vroeger maken: “Te veel risico en te groot verlangen om te winnen”

“Achterop de moto van Eurosport kon ik getuige zijn van een gekke start”, begint Gilbert tegen L’Equipe over zijn allereerste avontuur op dat vlak. “Het leek wel alsof we in een juniorenkoers waren vanwege de aanvallen die langs alle kanten kwamen. Dat zorgde er ook voor dat we erg snel moesten rijden. De snelheidsmeter gaf vaak meer dan 60 km/u aan.”

“Ik zag veel valpartijen, ongelooflijk veel mechanische problemen, pech en alle andere problemen die je op een fiets kunt tegenkomen”, gaat de winnaar van de Hel van het Noorden uit 2019 verder. “Maar wat ik meemaakte op de kasseistrook in het Bos van Wallers was bijna niet te geloven. Al die renners die er (na een valpartij, red.) bloedend bijlagen, waaronder ex-winnaar Dylan van Baarle, en al die anderen die we passeerden met kapotte wielen en lekke banden. Ik zag de ontgoocheling op de gezichten van velen van hen, omdat ze op dat moment wisten dat hun wedstrijd al voorbij was.”

“Te groot verlangen”

Onze landgenoot zag nadien de koers helemaal openbreken in de laatste 20 kilometer en natuurlijk ook op de Carrefour de l’Arbre.

“Wout van Aert leek zijn race goed onder controle te hebben, hij spaarde zichzelf zoals hij deed in de E3. Tot hij demarreerde en toen een lekke band kreeg. Ik denk dat dat eerder bij het materiaalbeheer hoort en niet bij pech. Ik herinner me mijn eigen ervaringen in deze wedstrijden en ook in een kassei-etappe van de Tour de France. Ik ging in de aanval, maar doordat ik te opgewonden was, maakte ik een stuurfout en raakte ik een verkeerd geplaatste kassei waarna mijn voorkant lek kwam te staan. Bij Van Aert zie ik hetzelfde. Hij nam een maximum aan risico’s en had een te groot verlangen om te winnen. Een verlangen dat niet goed gecontroleerd werd. Mathieu van der Poel maakte deze fout niet omdat hij alle hindernissen wist te ontwijken”, aldus Gilbert.