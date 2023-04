Freddy Davis stelt nieuwe single ‘De Laatste Dans’ voor in Sint-Truiden

Op paaszondag organiseerde de Freddy Davis Fanclub een ‘Home Garden Party’ in de achtertuin van Freddy Davis die trots zijn nieuwste single voorstelde, nl. 'De Laatste Dans'. Dit is een cover van de klassieker 'Save the Last Dance for Me'. Met zijn kenmerkende stem en emotionele uitvoering weet Freddy Davis de essentie van het nummer perfect te vangen. De prachtige instrumentatie en de zachte, melancholische melodie dragen bij aan de nostalgische sfeer van het liedje, dat bij velen ongetwijfeld herinneringen zal oproepen aan romantische momenten uit het verleden. Freddy Davis bewijst met dit nummer opnieuw dat hij een meester is in het creëren van tijdloze muziek die recht naar het hart gaat. Begin mei zal ook de videoclip van dit nieuwe nummer verschijnen.Ook de weergoden waren Freddy en zijn entourage goedgezind zodat alles onder een stralende zon kon plaatsvinden. Naast Freddy Davis waren er ook optredens van Freddy’s nieuwe buurman Koen Van Hoof en het Laakdals duo ‘Ingrid & Louis’. Steven Lambert kwam ook langs en zong eveneens enkele nummers. De tuin zat afgeladen vol en onder de aanwezigen waren ook andere artiesten zoals Tina Rosita, Siham en Davy Lambert. Ook was Maria Louisa de Kind present, zij is de schrijfster van het lied ‘Een vriend voor nu en later en voor altijd’ wat Freddy haar ooit liet schrijven over zijn trouwe hond Fré die vorig jaar helaas overleed. De paashaas was ook van de partij en was gul met eitjes voor de aanwezigen.Iedereen was enorm enthousiast en beleefde een zeer aangename namiddag. Zeker voor herhaling vatbaar, aldus het bestuur van de Freddy Davis Fanclub.Voor meer informatie over Freddy Davis kan je terecht op info@freddydavis.net of www.facebook.com/freddy.davis.7