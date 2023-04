PS rouwt om voormalig kopstuk Paul Furlan (60): “Een emblematische figuur in de Waalse politiek”

De socialist met Italiaanse roots maakte tussen 2009 en 2017 deel uit van de Waalse regering. In de nasleep van het Publifin-schandaal werd hem verweten dat hij niet doortastend genoeg had ingegrepen, waarop hij in januari 2017 besloot ontslag te nemen uit de regering. Furlan zei dat hij “recht in zijn schoenen stond” maar wilde helpen de “sereniteit” te herstellen. Hij nam vervolgens zijn zetel als Waals parlementslid weer in en hervatte hij zijn taak als burgemeester van Thuin.

Furlan, die een belangrijk stemmenkanon was voor de PS in Charleroi-Tuin, besloot begin 2020, na twintig jaar burgemeesterschap, uiteindelijk de sjerp over te dragen aan Marie-Eve Van Laethem. Hij kondigde toen aan dat hij “opnieuw wilde investeren” in het Waalse parlement.

De laatste weken raakte bekend dat hij aan kanker leed. Aan die ziekte is hij nu overleden.

Zijn collega’s bij de PS betuigden maandag hun medeleven. “Paul was een uitzonderlijke vriend, altijd attent, fijngevoelig en gul. Hij was een immense werker die zich grenzeloos inzette voor Thuin, Wallonië en Charleroi. Een geduchte metgezel in campagnes, strijd en partijen. Iemand lief, die overal waar hij kwam sympathie opwekte. We zullen je heel erg missen Polo”, schreef PS-voorzitter Paul Magnette op Twitter.

Waals minister-president Elio Di Rupo benadrukte ook dat hij “een man van overtuiging en van het veld was, een emblematische figuur in de Waalse politiek”.

Huiveringwekkend nieuws

“We wisten dat het onvermijdelijk was, maar dit blijft huiveringwekkend en bedroevend nieuws. Paul is niet meer. Kanker heeft het gewonnen van deze grote verdediger van het lokale bestuur en van zijn levenslust”, aldus Waals minister Christie Morreale, op Twitter.

Ook de Jeunes Socialistes van Charleroi en Thuin brachten hommage aan Furlan, die ze beschreven als iemand “met een enorm hart en geëngageerde passie”. “Hij heeft zijn stempel gedrukt op de Waalse politieke met zijn pleidooi voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid”, zo voegden ze er nog aan toe.