Jubileumfeest bij 50ste verjaardag van Olympic Kreyel Sport in Bocholt

Op vrijdag 12 mei viert Olympic Kreyel Sport haar 50ste verjaardag met alle oud-spelers in de kantine aan de Kaekebeekstraat. Het jubileum wordt nog eens extra in de kijker gezet door een voetbalhappening die op 13 mei zal plaatsvinden.

Oud-spelers die herinneringen willen komen ophalen, zijn welkom op 12 mei in de kantine. Om praktische redenen wordt gevraagd zich aan te melden, ten laatste op 5 mei. Dat kan door een bericht te versturen aan kreyel50@gmail.com of aan een van de bestuursleden.Op de voetbalhappening op zaterdag, 13 mei is iedereen welkom. Deze zal doorgaan op de terreinen van KGS Bree-Beek aan de Geussensstraat in Beek. Vanaf 13.30 uur zullen 12 deelnemende ploegen hier hun beste beentje voorzetten. Er is vrije toegang.