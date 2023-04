Samana Genoelselderen trekt naar dorpsrestaurant en naar zangnamiddag

Donderdag 6 april trok Samana Genoelselderen er weer op uit. De eerste halte was het dorpsrestaurant in Riemst waar de leden verwend werden met een lekker driegangenmenu en waar alles vlot opgediend werd door een team enthousiaste vrijwilligers.

Dan werd er koers gezet richting JC De Bilding in Bilzen waar de leden te gast waren bij de maandelijkse meezingnamiddag van Zin in Zang. Samen met Luk Voncken en Tonny Appermont gaf het publiek het beste van zichzelf. Het thema van deze meezingnamiddag was – hoe kan het ook anders zo vlak voor Pasen – Samenzang klinkt als een klok bij Zin in Zang.Wie wil meegenieten kan dat zeker door op zondag 23 april of woensdag 26 april af te stemmen op Eclips TV.