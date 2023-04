Concertnamiddag Jeugd voor Jeugd is weer een voltreffer in Riemst

Samen met de Jeugdharmonie zorgden De Muziekfabriek Kortessem, Dubbele Forte Hoeselt, Jeugdfanfare de Vrije Burgers Val-Meer en Drumband Vreugd in Deugd Zussen voor de muzikale opvulling. Deze namiddag bewees nog maar eens dat er heel wat jong muzikaal talent zit bij de jeugdorkesten.Na het laatste jeugdconcert was het de beurt aan de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus uit Riemst. Zij reizen woensdag 12 april voor de vierde keer naar Italië af. Daar zullen zij een concert geven en marcheren op straat. Ter voorbereiding hierop gaven ze al een voorproefje afgelopen zaterdag waarbij de 'thuisblijvers' konden genieten van het programma dat ze in Italië zullen brengen.Het was een gevulde muzikale namiddag én avond waarvan het publiek duidelijk heeft genoten.