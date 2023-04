Dekselse Mbokani doet RSCA Futures pas in de slotfase buigen voor Beveren: “Collectieve aanpak heeft lange tijd gewerkt”

© BELGA

De geblesseerde David Hubert en Théo Leoni bleven op de Freethiel aan de kant, waardoor Lucas Lissens de aanvoerdersband droeg in een ploeg met verder onder meer ook Vercauteren, Sadiki, Lissens, Masscho, Lapage en De Wilde. De met een vormcrisis worstelende Lucas Stassin werd naar de bank verwezen, waardoor Simion Michez zijn kans kreeg als diepe spits in het vertrouwde 4-3-3-concept.

Evenwichtig voor rust

Gillet pleitte voor meer efficiëntie en maturiteit in de grote rechthoeken, maar na negen minuten verslikte doelman Rik Vercauteren zich door de bal in de voeten van Mbokani te droppen. Nsimba schoof de voorzet gelukkig nog voorlangs. Anderlecht probeerde wel te antwoorden, maar De Wilde, die centraal op het middenveld werd uitgespeeld, besloot over. Michez stuurde Engwanda weg, maar thuisdoelman Reus was bij te pinken. Zo ging RSCA Futures in een evenwichtige wedstrijd rusten met een brilscore.

Na de pauze kwam het eerste gevaar van paars-wit. En het was meteen ook raak. Sadiki zette een mooie actie op. De Wilde bediende Michez en die vloerde de verraste Reus in de korte hoek. Michez deed zo waar Stassin al zes wedstrijden niet meer in was geslaagd en was na Lissens pas de tweede speler van Anderlecht die in de play-offs kon scoren. De reactie van Beveren bleef niet uit. Een loeier van Ribeiro ging nog naast, maar het bleek slechts uitstel van executie. Thierno Barry kopte Beveren op voorzet van de Slovaak Hrncar met zijn zeventiende treffer van het seizoen langszij. Michez knalde aan de overzijde rakelings naast. Een verrassend gelijkspel leek zo in de maak, tot Mbokani in een kluwen van spelers met een hobbelballetje de Freethiel liet dansen.

De Futures speelden echt wel een stuk sterker dan in de twee voorgaande wedstrijden, maar toch liep de schade in de slotfase nog hoog op. Een scherpe counter van Ismaheel devieerde via het been van de onfortuinlijke Masscho tegen de netten. En na een onbestrafte fout op Bellman stuurde Ribeiro Everton weg en die velde een hard vonnis.

Gedurfd

De RSCA Futures kwamen op de Freethiel dit keer niet verder dan 47 procent balbezit, maar Gillet scoorde punten met zijn gedurfde aanpak en verdient een contractverlenging. “Met kanjers als Mbokani en Barry beschikt Beveren samen met RWDM over de beste aanval van de reeks”, sprak de Futures-coach. “Dan dringt een collectieve aanpak zich op. Ik hield dan ook vast aan onze vertrouwde 4-3-3, want daar hebben we de meeste kwaliteiten voor. Het kwam erop aan om Beveren ook pijn te doen in de gevarenzone. Dat was belangrijker dan balbezit af te dwingen.”