Julie Vanloo schittert in Frankrijk, twins Massey zeker van Spaanse play-offs en Antonia Delaere juicht in Italiaanse play-offs

In de Franse LFB zijn Julie Vanloo en Kyara Linskens aan een schitterende campagne bezig. In de topper tegen leider ASVEL Lyon stuwden Vanloo (18 punten, 2 rebounds, 8 assists) en Kyara Linskens (7 punten, 4 rebounds, 1 assist) BLMA Montpellier naar een 85-78 overwinning. Hind Ben Abdelkader (6 punten, 2 rebounds, 1 assist) won met Villeneuve D’Ascq met 71-82 van Angers. Armane Morgant (3 punten) zegevierde met Hainaut met 65-72 van Bourges.

Julie Van Loo stuwde met Kyara Linskens BLMA Montpellier naar de winst. — © FIBA

In de Italiaanse play-offs (kwartfinale) verloor Kim Mestdagh (2 punten, 1 assist) met Schio met 67-66 van Campobasso. De tussenstand in deze best of three is 1-1. Antonia Delaere (3 punten, 2 rebounds, 2 assists) opende de play-offs van de Serie A1 met Venetië en met 69-52 winst versus Ragusa.

In de Spaanse Lega Femenina kwalificeerden de twins Billie en Becky Massey zich op de voorlaatste speeldag van de reguliere fase voor de play-offs. Een sterk spelende Becky Massey (17 punten, 7 rebounds, 3 assists) en Billie Massey (2 punten, 3 rebounds, 3 assists) wonnen met 100-47 van Tenerife en zijn dus zeker van een stek in de top-8. Serena-Lynn Geldof (6 punten, 6 rebounds, 3 assists) wonnen met Zaragoza met 55-35 van Bembibre. Zaragoza, dat dit seizoen al de Copa de la Reina veroverde, staat stevig op de derde plaats en neemt uiteraard ook deel aan de eindronde. Net als Cadi La Seu met Elise Ramette. Ramette (2 punten, 8 rebounds, 3 assists) en co. verloren wel met 62-59 van Gran Canaria. In de Turkse play-offs neemt Emma Meesseman het in de halve finales en met Fenerbahce Istanbul het tegen eeuwig rivaal en Galatasaray op.