Patro (0-0 tegen Visé) en THES (0-0 in OH Leuven B) kwamen in het paasweekend niet tot scoren. De Maaslanders kunnen volgend weekend - mits winst in Heist - mathematisch zeker zijn van promotie naar de Challenger Pro League. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (kj/jmi)