Kusthotels noteren tien procent minder overnachtingen tijdens paasweekend

Het lenteweer tijdens het paasweekend zorgde voor nog heel wat last minute-reservaties bij hotels aan de kust. In totaal kwam het aantal overnachtingen aan zee op 450.000. In de nacht van zaterdag op zondag steeg de hotelbezetting aan zee daardoor tot 85 procent. Over het volledige paasweekend lag het aantal boekingen wel tien procent lager dan in het paasweekend vorig jaar. “Het paasweekend van vorig jaar was echt een topweekend met veel zon en zelfs meer dan 17 graden Celsius aan de kust”, zegt de voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België valt de lentevakantie daar deze keer later dan de Vlaamse paasvakantie, van 29 april tot en met 14 mei. “Het feit dat zij later vakantie hebben, speelt zeker een rol in de iets lagere bezettingscijfers. De nieuwe vakantieregeling zorgt voor meer spreiding aan de kust, wat goed is. Zo kan hier meer kwaliteit worden geboden. Maar het zorgt ook voor uitdagingen”, zegt Lahaye-Battheu. “De activiteiten aan zee moeten meer worden gespreid en de horeca moet nu ook in mei personeel voorzien. Dat vormt een uitdaging voor de kustgemeenten en de horecasector.”