Vrouw (26) in tranen nadat ze haar wenkbrauwen laat bijwerken in schoonheidssalon: “Ze zeggen dat het mijn eigen schuld is”

Alyson Goedert (26) laat regelmatig haar wenkbrauwen kleuren en epileren, maar de laatste keer dat ze haar schoonheidssalon bezocht, liep dat helemaal fout. De Amerikaanse barvrouw werd al zenuwachtig toen de schoonheidsspecialiste in het toilet verdween nadat ze het kleur op haar wenkbrauwen had gedaan en “hard schrobde” toen ze het goedje weer verwijderde. Maar ze barstte helemaal in tranen uit toen ze het resultaat zag. “Ze zeggen dat het mijn eigen schuld is”, klinkt het in de video die Alyson achteraf maakte en al miljoenen kijkers lokte op sociale media. “Gewoon omdat ik wat make-uppoeder om mijn wenkbrauwen had gedaan.”